Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak
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Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak

Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yaymacılar Odası ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Üçevler Mahallesi'ndeki pazar yeri yenileniyor.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yaymacılar Odası ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Üçevler Mahallesi'ndeki pazar yeri yenileniyor. Mahalleye kazandırılacak kapalı pazar alanının temeli, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in katılımı ile atıldı.

Nilüfer'deki pazaryerlerini kapalı hale getirerek dört mevsim daha konforlu koşullarda vatandaşın hizmetine sunan Nilüfer Belediyesi, en son Fethiye pazaryerini kapalı hale getirip hizmete açtıktan sonra şimdi de Üçevler Pazaryerini yeniliyor.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yaymacılar Odası ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, belediyeye ait alanda yeni kapalı pazaryeri,

Yaymacılar ve Seyyar Pazarcılar Odası tarafından inşa edilecek.

Yeni pazaryerinin temeli Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu'nun katılımıyla atıldı.

Pandemi kurallarına uyularak yapılan ve az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem, Nilüfer'in bütün pazar yerlerini modern hale getirmek istediklerini söyledi. Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da Nilüfer'de 30 pazar yeri bulunduğunu, bunların 8 tanesinin kapalı pazaryeri olduğunu belirterek "Amacımız hepsinin kapalı hale getirilmesi. Nilüfer Belediyesi ile birlikte zamanla bütün pazar yerlerini kapalı hale getirmek amacındayız" dedi.

Temeli atılan Üçevler Mahallesi pazar yerinin alt katında tuvaletler, çocuk emzirme odası, kafeterya ve giyim pazarı için giyinme kabinleri olacak. Pazar yerinin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor. - BURSA

Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak
Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak
Üçevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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