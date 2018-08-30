Üçer Aylık Ödenen Yaşlılık Maaşları Artık Aylık Olarak Ödenecek

Son dönemde birbiri ardına yapılan düzenlemeler yaşlılık aylığı alan 581 bin kişinin yüzünü güldürdü. 65 yaş aylığı önce 265,79 liradan 500 liraya, Temmuz'da da 543,25 liraya yükseldi. Şimdi de 3'er aylık dönemler halinde ödenen bu maaşta aylık sisteme geçildi. 65 yaş aylığı Eylül'den itibaren aylık olarak ödenmeye başlayacak.

MAAŞLARA OCAK'TA BİR ZAM DAHA YAPILACAK

Yeni sistemle her ay hesaplara 543,25 lira yatırılacak. Yaşlılar hem maaş için beklemeyecek hem de zamları anında maaşlarında görecek. Ayrıca yaşlılık aylığında Ocak'ta bir zam daha olacak. Memur zammıyla yaşlılık aylığı da artacak. 65 yaş aylığı memurların Ocak zammı yüzde 4.37 olursa 566,99 liraya, yüzde 7.17 olursa 582,20 liraya yükselecek.