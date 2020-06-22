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Uçarmak: "Ordu'yu ticaret merkezi yapacağız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Karadeniz-Akdeniz yolu ve Ünye Limanı ile Ordu'yu bölgede ticaretin merkezi yapmak istediklerini söyledi.

Uçarmak:
22.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:24

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Karadeniz-Akdeniz yolu ve Ünye Limanı ile Ordu'yu bölgede ticaretin merkezi yapmak istediklerini söyledi.

Ordu'ya gelerek AK Parti Ordu İl Teşkilatını ziyaret eden ve İl Başkanı Halit Tomakin ile görüşen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, uygulanacak stratejik projelerle Ordu'yu ticaret merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı Karadeniz-Akdeniz yolu ile yine onun başlattığı Ünye Limanı projelerine önem verdiklerini söyledi.

Uçarmak, "Karadeniz-Akdeniz Yolu, ticaret hacminin büyümesine önemli katkı sunacak. Bu yol Ordu'nun dünyaya açılan penceresi olacak. Ordu limanları sadece ilimizin değil bölgenin ticari faaliyetini, ihracat ve ithalatını önemli ölçüde artıracak bir proje. Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, hep birlikte el birliği ile Ordu'yu ticaretin merkezi yapmak istiyoruz ve biz bunu başarabilecek güçteyiz" dedi.

Fındık konusunda hassas olduklarını da belirten Uçarmak, "Fındık bizim olmazsa olmazımız. Fındığın yeni pazarlara açılması, ticari hacminin büyümesi için plan ve projelerimizi geliştirdik. Bugün fındık değerinde işlem görüyorsa AK Parti hükümetinin fındıkta kalıcı ve köklü çözümlere imza atması ile oldu. Fındığımızın dünya pazarlarında kolay ulaşması için stratejilerimizi daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın tecrübesi ve çalışkanlığı ile her kesim tarafından takdir edilen değerli bürokrat ve devlet adamı olduğunu söyledi.

Kendisini Ordu'da ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını belirten Tomakin, "Ordu İlimizin ticari hacminin genişlemesi, ihracat ürünlerimizin çoğaltılması ve pazar payının büyümesi ile alakalı görüşmeler yapacağız. Sayın Bakan Yardımcım ile birlikte Ordu'da atılması gereken adımları birlikte atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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