Uçar: "Yakutiye; Tarihi Kimliği Olan Bir İlçedir"

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, ilçede sıkmadık el, ulaşmadık esnaf bırakmamak için hummalı bir çalışma yapıyor. AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve Gençlik Kolları'na mensup teşkilat üyeleriyle birlikte esnafı gezen Dr. Uçar, esnafa bol ve bereketli kazanç temennisinde bulunuyor. Esnaf gezisinde ilçe sakinleriyle de hasbihal eden Uçar, ziyaret turunda 'Yeni Yakutiye' için hazırladığı projeleri vatandaşlara anlatıyor. AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cumhur İttifakımız ve AK Kadrolar birlikte Yakutiye ilçemizde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyor onların dertleriyle hemhal oluyoruz" dedi. Tarihi mekanları bünyesinde barındıran Yakutiye'nin şehrin açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkati çeken Dr. Uçar, "Erzurum'un kimliğini yansıtan bu tarihi dokunun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli projeler hayata geçirildi. Bizler de bu çalışmaların üzerine yeni projeler ekleyeceğiz. Yakutiye; tarihi kimliği olan bir ilçedir. Medeniyet tasavvuru ilkesiyle ilçemizde tarihi ve sosyal dokuya yön veren yeni projeler geliştireceğiz" diye konuştu.

"LİDERİMİZİN BELEDİYECİLİKLE İLGİLİ İLKELERİ BİZİM YOL HARİTAMIZDIR"

Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritasıdır. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Yakutiye ilçemizde halkımızın hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın beklentilerine cevap verip Erzurumlu hemşehrilerimin öngörüleriyle katılımcı, şeffaf ve müşavere kültürünü esas alan bir anlayışı ilçemizde hakim kılmak adına ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA