Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu
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Mahmut Uçar, Erzurum, Aralık, Güncel

Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu

ERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sonrası maske fiyatlarının artması nedeniyle günah keçisi ilan edildiklerini belirterek, "3 ay önce 60- 70 kuruş olan maske fiyatları bir anda 4- 5 liraya fırladı.

08.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:17
Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu

ERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sonrası maske fiyatlarının artması nedeniyle günah keçisi ilan edildiklerini belirterek, "3 ay önce 60- 70 kuruş olan maske fiyatları bir anda 4- 5 liraya fırladı. Burada eczacılar yerine gözenin başına gitmek, hammadde fiyatlarına bakmak lazım" dedi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır il ve ilçelerindeki 500'ü aşkın eczacıyı temsil eden 3'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, maske ya da herhangi bir ürünün tüketiciye ulaştıran zincirin son halkasının eczacılar olduğunu belirtti. Maskeyi aralık ayında 60-70 kuruşa alıp 85 kuruş ile 1 TL arasında sattıklarını belirten Başkan Mahmut Uçar, "Ancak maskenin eczaneye geliş fiyatı 3 lira 90 kuruş oldu. Üyelerimiz bu fiyata aldıkları bir maskeyi bizim de tavsiyemiz üzerine 4 lira 10 kuruş ile 5 lira arasında satmaya başladı. Ancak vatandaş 3 ay önce 1 liraya aldığı maskeyi 4 lira ve üzeri alınca tepki gösterdi.

Maske fiyatlarının artışından birçok kişinin nemalandığını söyleyen Uçar, "Şu kişi yapmıştır diye suçlamıyorum. Bunun tedarikçisi, imalatçısı, kumaşı, lastiği vereni yani hammaddeye bakmak lazım. Üreticiler de hammaddeyi 3-4 kat daha fazla fiyata aldıklarını söylüyor. Bir domino etkisi yaşanıyor. Zincirin son halkasına değil gözenin başına gitmek lazım. Hammadde fiyatlarına bakmak lazım. En son biz hastaya sunduğumuz için töhmet altında kaldık" diye konuştu.4 ECZANEYE CEZA UYGULANDIMaske fiyatlarıyla ilgili yapılan denetimlerde bölgedeki üyelerinden 4 eczaneye ceza uygulandığını ifade eden Uçar, "Denetimlerde üyelerimiz Aralık ayı faturalarını ibraz etmişler. Halbuki son dönem faturaları gösterseler sıkıntı ortadan kalkacak. Ceza yiyen bir meslektaşımızın elimizde iki ayrı faturası var. Biri aralık diğeri şimdi. Aralıkta 62 kuruşa almış, şimdi 3 lira 90 kuruş. 60 kuruşa aldığını 1 liraya, 3 lira 90 kuruşa aldığını 4 ya da 5 liraya sattı" dedi.İNTERNET VE KARABORSAYA BAKMAK LAZIMMaskenin eczaneye gelmeden önce çeşitli safhalardan geçtiğini vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Bunun depocusu, üreticisi var. Maske imal edene soruyorsun, 'hammadde bulamıyorum fahiş fiyattan bulabiliyorum' diyor. Devlet buna hakimdir çözecektir, ancak bakılması gereken en son yer eczanedir. Bizde talep olmazsa maske satmak eczacının işi değildir. Üç ay önce bir eczaneye gidilerek maske sorulsaydı bir kutu var denilirdi, bir tane de getirtelim' derlerdi. İnternette görüyoruz. Eczanelerde 4 lira olan maskelerin 10-15 lira olduğunu görüyoruz. Bana göre bütün tıbbi cihazların sadece eczanede satılması gerekir ki fiyat disiplini olur. Bakılması gereken aslında bu kontrolsüz piyasa. Geçen internette gördüm, 299 liraya bir litre kolonya, böyle bir dünya yok. Bence internetten, karaborsadan başlamak lazım. Yani eczane dışına bakmak lazım. Zaten bu tip yerler çok fahiş fiyattan sattığı için üretici bu ürünü eczaneye vermek yerine internet üzerinden bu tür fiyatlara satış yapan firmalara vermeyi yeğliyor. Çünkü eczane 70 kuruşa alır 1 liraya satar, 3 lira 90 kuruşa alır 4 liraya satar. Ama 4'ün üzerinde satmaz. Mutlaka internet satışlarına müdahale etmek lazım. Bunlar çok sır değil, internet üzerinden satış yapan sitelere girin çok abuk sabuk fiyatlar göreceksiniz, müdahaleye buradan başlamak lazım."


Kaynak: DHA

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