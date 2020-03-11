UçanKuş TV, Afrika'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı oldu
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Türksat, Afrika, TV, Güncel

UçanKuş TV, Afrika'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı oldu

Afrika'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı olan UçanKuş TV, yayınına Türksat 4A uydusu üzerinden 11 Mart'ta başladı.

11.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:50
UçanKuş TV, Afrika'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı oldu

Afrika'da Türkçe yayın yapan ilk Türk kanalı olan UçanKuş TV, yayınına Türksat 4A uydusu üzerinden 11 Mart'ta başladı.


UçanKuş TV yayınları, Türksat 4A aracılığı ile Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Gana, Benin, Uganda, Tanzanya, Mozambik, Zambiya dahil olmak üzere Afrika'da 36 ülkede yaklaşık 800 milyondan fazla kişiye ulaşacak. Global bir TV kanalı olma yolunda attığı adımlara Türksat 3A uydusunda 16 Mart itibarıyla yer alarak devam edecek olan UçanKuş TV, yayınlarını Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Irak, İran, Ürdün, Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan, Katar, Bahreyn, BAE, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan gibi ülkelere de ulaştıracak. Böylece UçanKuş TV, Türksat uyduları aracılığıyla üç kıtaya yayın yapmış olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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