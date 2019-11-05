'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

05.11.2019 13:38

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından gasbedilmek istendi. Deniz Tuzlalı, şüpheliyi 'uçan tekme'yle düşürüp parasını kurtarırken, kargaşadan faydalanan gaspçı izini kaybettirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için biriktirdiği parayı banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti kaparak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, uçarak tekme attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler parayı topladı.

Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Olay yerine gelen polis ekipleri, Deniz Tuzlalı'yı ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Olayı haber alarak gelen Tuzlalı'nın babası İbrahim Tuzlalı, inşaat işleri yaptıklarını belirterek, "Oğlum evlilik hazırlığı yapıyor. Parayı ev almak için biriktirdi. Bu nedenle parayı diğer banka şubesine yatıracaktı. Şüpheli oğlumu takip etmiş. Parayı gasbetmeye çalıştı. Oğlum atik davranıp hemen peşinden koşmuş. Şüpheli kaçtı ancak parayı kurtardık" dedi.

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

Kaynak: DHA