"Uçan tabut" kuşlara kaldı
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"Uçan tabut" kuşlara kaldı

07.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:25

Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı.

Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin'de kuşların ilgi odağı oldu.

Bir zamanlar düşmanlarının korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, uzun yıllardır Akdeniz'in inci şehri olan Mersin sahilinde sergileniyor. Adını kırdığı 104 bin fitlik yükseklik rekorundan alan ancak uçtuğu yıllarda yüksek kaza oranı dolayısıyla 'uçan tabut' olarak da anılan savaş uçağı, konulduğu Mersin sahilinde bugünlerde kuşlara kaldı. Korona virüs dolayısıyla sahil bölgesine girmenin yasak olduğu Mersin'de, uçak da kuşların ilgi odağı oldu. Virüs öncesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve günde yüzlerce insanın gelip baktığı, fotoğraf çekildiği bölgede çok sayıda kuşun olduğu görüldü. Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü 'uçan tabut' olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi. 1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen efsane savaş uçağı, Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu sahilinde o tarihten beri sergileniyor. O dönemden beri kentin önemli bir simgesi haline gelen uçak, salgının sona ermesinin ardından yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

Ayrıca uçağın yanında bir de efsane bir savaş gemisi sergileniyor. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi de bugünlerde kuşların ilgi odağı oldu. Ele geçirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976-12 Temmuz 1996 döneminde 'karakol botu' olarak görev yapan gemi, artık Mersin sahilinde sergileniyor. Adını, Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe'de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'den alan gemi, görevini tamamlamasının ardından çocuklara hem gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için Mersin'e getirildi. Efsane savaş uçağı ile aynı yerde sergilenen gemi, geldiği ilk günden beri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İHA

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