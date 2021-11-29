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Uçan tabelanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uçan tabelanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Başakşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kapalı bölümünde bulunan tente ve tabelalar uçtu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Uçan tabelanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İSTANBUL - Başakşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kapalı bölümünde bulunan tente ve tabelalar uçtu. Yolda yürüyen bir genç, uçan tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı kameralara yansıdı.

Yürekleri ağza getiren görüntüler Kayaşehir'de kaydedildi. Caddede bulunan restoranları kapalı alanlarını oluşturan cam balkon ve tenteler şiddetli rüzgara dayanamadı. Tente ve restoran tabelaları yola doğru uçuşurken, cam balkonlar ise yıkıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir genç, kendini yere atarak ölümden kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da yüreklerin ağza geldiği an! Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu

İstanbul'da yüreklerin ağza geldiği an! Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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