Uçan süpürge gerçek oldu
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Uçan süpürge gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Uçan süpürge gerçek oldu -Lise mezunu genç uçan süpürge üretti -AR-GE çalışması devam eden süpürge yerden 1 buçuk santimetre yükseğe çıkıyor -Koray Başsarı: "Uzay teknolojisini ilk olarak evlerde başlatmış olacağız" "Bunu milyarlarca eve sunup döviz elde edebiliriz" Adana Adliyesi'nde memur...

Uçan süpürge gerçek oldu

-Lise mezunu genç uçan süpürge üretti

-AR-GE çalışması devam eden süpürge yerden 1 buçuk santimetre yükseğe çıkıyor

-Koray Başsarı: "Uzay teknolojisini ilk olarak evlerde başlatmış olacağız"

"Bunu milyarlarca eve sunup döviz elde edebiliriz"

ADANA - Adana Adliyesi'nde memur olarak çalışan bir kişi, uçan süpürge üretti. AR-GE çalışması devam eden ve yerden 1 buçuk santimetre yükseğe çıkan süpürgenin seri üretime geçirilmesi için destek bekleniyor.

Adana Adliyesi'nde memur olarak çalışan lise mezunu Koray Başsarı (32), son dönemde popüler olan robot süpürgelerden esinlenerek uçan süpürge üretmek istedi. Önce yazılımını ardından da tasarımını yapan Başsarı yuvarlak bir tasarım ile süpürgesini üretti.

Yerden 1 buçuk santimetre yükseğe çıkan süpürgenin AR-GE çalışmaları ise devam ediyor. Statik elektrikle çalışan ve havadan kalması manyetik sayesinde gerçekleşen uçan süpürgenin seri üretime geçirilmesi için destek bekleniyor.

"5-6 aylık bir çalışmayla sonlandırmayı düşünüyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Koray Başsarı, "Günümüzdeki akıllı süpürge makinelerini incelediğimizde yükseklikleri aşmalarında sorun olduğunu gördüm. Bunu düşünürken uçan süpürge geldi aklıma. 8 aydır bunun AR-GE çalışmasını yapıyorum. Manyetiği kullanıyor, manyetik sayesinde havada kalıyor ve yazılım ile de hangi yöne gidebileceğini ayarlayabiliyoruz. Ona komut gönderebiliyoruz. 5-6 aylık bir çalışmayla da sonlandırmayı düşünüyoruz. Statik elektrikle çekim yapmakta, planımız bu şekilde" diye konuştu.

200 bin liralık bir yatırım ile uçan süpürgenin seri üretime hazır hale gelebileceğini belirten Başsarı, "Şuanda görüştüğümüz iş adamları var ve onların desteğiyle yol olmak istiyoruz. 200 bin TL gibi bir rakam şuanda gerekiyor. Firmaların teklifleri oldu. Uçan süpürge gerçek oldu, geleceğin süpürgesi diyebiliriz. Ben bunu geleceğin teknolojisi olarak görüyorum. Uzay teknolojisini ilk olarak evlerde başlatmış olacağız. Bunu yurt dışına satarak döviz elde edebiliriz. Milyarlarca eve bunu sunabiliriz" dedi.

Uçan süpürge gerçek oldu
Uçan süpürge gerçek oldu
Uçan süpürge gerçek oldu
Uçan süpürge gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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