Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi
Uber ve Hyundai, elektrikli hava taksi üretmeyi planlıyor. Las Vegas'taki CES Fuarı'nda iki firmanın ortak geliştirdiği aracın tasarımı medyaya tanıtıldı.
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Güney Koreli Hyundai ile internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan ABD'li Uber şirketi ortak elektrikli hava taksi üretecek.
Kentlerdeki trafik sıkışıklığına çözüm bulmak adına bir araya geldiklerini belirten iki şirket, beş kişiyi taşıyabilen, 100 kilometre menzile sahip uçan araçlarla yerden 300-600 metre yüksekliğe çıkarak, trafik sıkışıklığından kaçmak adına çözüm sunmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle