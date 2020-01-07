Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi
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Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi

Uber ve Hyundai, elektrikli hava taksi üretmeyi planlıyor. Las Vegas'taki CES Fuarı'nda iki firmanın ortak geliştirdiği aracın tasarımı medyaya tanıtıldı.

07.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:46
Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Güney Koreli Hyundai ile internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan ABD'li şirketi ortak elektrikli hava taksi üretecek.


Kentlerdeki trafik sıkışıklığına çözüm bulmak adına bir araya geldiklerini belirten iki şirket, beş kişiyi taşıyabilen, 100 kilometre menzile sahip uçan araçlarla yerden 300-600 metre yüksekliğe çıkarak, trafik sıkışıklığından kaçmak adına çözüm sunmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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