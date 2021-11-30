Uçan çatının altında kalan Tacikistanlı kadın hayatını kaybetti

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartman çatısının altında kalan Tacikistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta dün etkili olan lodos Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının uçmasına neden oldu. Çatının altında kalan Tacikistan uyruklu Malokhat Rakhimova ve 4 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rakhimova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının son anları, çevredekilerin kaçma anı ve çatının uçması güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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