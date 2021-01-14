Uçan çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
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Uçan çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

14.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:12
Uçan çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu

Konya'da Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin, fırtına nedeniyle binanın çatısından uçan parçalardan son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Konya'da Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin, fırtına nedeniyle binanın çatısından uçan parçalardan son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Konya genelinde dün etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok ilçede evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Karapınar ilçesinde de birçok binanın çatısı uçtu. İlçenin en işlek yolu olan Konya Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişi, üzerine düşen çatı parçalarından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, üzerine doğru düşen parçaları fark eden vatandaşın, son anda kaçarak kendisini korumaya çalıştığı görülüyor. Son anda ölümden dönen vatandaş, korku ile bölgeden uzaklaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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