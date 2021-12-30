UÇAN ÇATI VE KLİMA ÜNİTELERİ 5 ARACA HASAR VERDİ - YENİDEN

ANTALYA (DHA) - Meteroloji'nin kent merkezi için 'turuncu kod' verdiği Antalya'da yağışın yanı sıra, fırtına da etkili oluyor. Dün akşamdan beri metrekareye 119.98 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesi Emek mahallesinde fırtına, 4 katlı bir sitenin çatı izolasyonu ile bina dışındaki klima ünitelerini yerinden kopardı. Site bahçesine düşen parçalar, otoparkta bulunan 5 araca hasar verdi. Otoparkta araçları hasar gören site sakinleri, polis çağırıp tutanak tutturdu.

'EVE YILDIRIM DÜŞTÜ ZANNETTİK'

Apartmanın 2'nci katında oturan Nurcan Kayısı (34), 'Gece beşbuçuk civarı çok gürültülü yıldırım düşmesi gibi bir sesle uyandık. Hemen çocuğumun odasına koştum. Allah'tan kızım uyuyordu. Sonra balkondan aşağıya baktığımda klima ünitesinin araçların üzerine düştüğünü gördüm. Karanlıkta ne olduğunu anlayamadım. Hava aydınlanınca duvar parçalarını gördük. Galiba çatı düşmüş arabalarda baya hasar var. Çok şükür benim arabamda bir şey yok ama komşularım adına üzgünüm. Çok korktum eve yıldırım düştü zannettim. Allah'ın afeti yapacak bir şey yok ama uyuyamadım. Şimdi işe gitmek zorundayım. Aracı çıkaramadım tramvayla gideceğim" dedi.

Apartmanda oturan İsmail Kumkale (55), sabaha karşı 05.00- 05.30 sıralarında şimşek çaktığını ve gürültü duyduğunu anlattı. Kumkale, 'Araçların alarmı ötmeye başladı. Sabah baktığımızda klima üniteleri, TV antenleri, tuğlalar bina kaplaması araçların üzerine düşmüş şekildeydi" diye konuştu.

KEMER İTFAİYESİ TEYAKKUZDA

Kırmızı kod ile uyarılan Kemer, Kumluca ve Finike'de yağmur aralıklarla şiddetli halde devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kemer itfaiye istasyonu da teyakkuza geçti. Tam kadro çalışan itfaiye personeli araçlarının son kontrolünü yaptı. Motopompların kontrolünü de yapan ekipler, su baskını ihbarlarına karşı hazır halde bekliyor.