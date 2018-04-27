Uçan Baz İstasyonu Dronecell, Afetler ve Acil Durumlarda Hayat Kurtaracak

Turkcell tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan baz istasyonu 'Dronecell' 120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4.5G hizmeti veriyor. Özellikle acil durum ve afetlerde hayat kurtarmak ve kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen Dronecell, nesnelerin interneti için de mobil veri akışı sağlayacak.

Türkiye'nin uçan ilk baz istasyonu olduğu belirtilen 'Dronecell' havalandı. Turkcell tarafından 4.5G hizmeti vermek için geliştirilen Dronecell, güçlü bir baz istasyonu olarak istenen her yerde havalanıp, kara ile hiçbir bağlantısı olmadan ses ve data hizmeti sağlayıcısı olarak görev yapacak. Yapılan açıklamada; birçok konuda fayda sağlamak üzere geliştirilen Dronecell özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Otomatik pilot özelliği de bulunan Dronecell, koordinatları girilen noktaya kendisi ulaşabiliyor. İstenen noktaya ulaştığında motorlarını kapatan Dronecell, sabit bir çekim noktası gibi uzun süre 4.5G internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

"Sosyal ortamlarda da hızlı iletişimin merkezi olacak"

Dronecell'in hayati bir ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Tamamen yerli teknolojiyle ürettiğimiz Dronecell, üzerinde 4.5G baz istasyonu bulunduruyor. Dronecell'i ihtiyaç noktalarına çok daha hızlı iletişim sağlamak için geliştirdik. Özellikle doğal afetlerde ulaşımın zor olduğu ancak acil iletişim gereken bölgelere havadan ulaşarak 4.5G servisini vermek için kullanacağız. Bunun dışında konser, maç, miting gibi insanların geçici ama yoğun olarak toplandığı sosyal alanlarda daha hızlı iletişim sağlamak için Dronecell ile hizmet vereceğiz" dedi.

Nesnelerin internetinde veri toplayıp, ulaştıracak

Havadan mobil 4.5G hizmeti sunan Dronecell, Turkcell şebekesi üzerinden veri haberleşmesi yapan akıllı cihazlarda bilgi topluyor ve nesnelerin internetine mobil ulaşım sağlıyor. Özellikle tarım alanları, akıllı su ve elektrik saatleri, barajlar, inşaat şantiyeleri ve madenler gibi alanlarda bulunan IoT cihazlarının akıllı sensörlerden toplanan bilgilerin, işlenip ilgili kişilerin cep telefonuna iletilmesini sağlıyor.

Dronecell'in teknik özellikleri şöyle;

Çapı 80 cm'lik 8 pervane

50 kg taşıma kapasitesi

4.5G teknolojisi ile 300 Mbps'a kadar veri indirme hızı

120 metreye kadar yükseklikte 40 dk havada kalma - İSTANBUL