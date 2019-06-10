Uçan balıkların yolculuk serüveni devam ediyor

VAN (İHA) – Van Gölü'nün sodalı suyundan tatlı su yataklarına suyun ters yönünde adeta uçarak göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde inci kefalinin göçü aralıksız devam ediyor. Van Gölü'nün sodalı suyundan tatlı su yataklarına suyun ters yönüne yaklaşık 40 kilometre mesafe gidip yumurtalarını bırakan inci kefalinin meşakkatli göçü, izleyenleri hayran bırakıyor. Doğa ile iç içe balık göçünü izleyenler, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden sırf balık göçünü izlemek için Erciş'e gelenler manzaradan oldukça etkilendiklerini belirtirken, çocuklar ise balıkların korunması için büyüklere mesaj verdi. - VAN

Kaynak: İHA