Uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı
Haberler » Güncel » Uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı - Haber

Uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

Iğdır'da bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

01.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:43
Uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı

'da bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı. verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler güvercini koruma altına aldı. Teslim alınan ve uçamaz halde bulunan güvercin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler