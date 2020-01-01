01.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:43

Iğdır'da bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan güvercin tedavi altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler güvercini koruma altına aldı. Teslim alınan ve uçamaz halde bulunan güvercin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA