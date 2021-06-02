Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı
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Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Haberler | Güncel

Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı Habercilerin koruma altına aldığı karga ekiplere teslim edildi Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçamayan yaralı yavru karga İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürlüğü'ne sığındı.

Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı

Habercilerin koruma altına aldığı karga ekiplere teslim edildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçamayan yaralı yavru karga İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürlüğü'ne sığındı. Gazeteciler yaralı kargayı muhafaza altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

İHA Aydın Bölge Müdürlüğü personeli bürolarında çalıştıkları sırada balkon demirlerine konan yavru kargayı fark etti. Uzun süre yerinde kıpırdamadan duran karganın uçamadığını gören gazeteciler balkona çıkarak sevimli kargaya yardım elini uzattı. Yavru karga kutu içerisinde muhafaza altına alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Kısa süre içerisinde İHA Aydın Bölge Müdürlüğü'ne gelen ekipler yavru kargayı teslim alarak gerekli kontrollerin yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Yavru karganın burada gerekli kontrollerin yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı
Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı
Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı
Uçamayan yavru karga, habercilere sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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