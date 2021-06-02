Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
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Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı

Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçamayan yaralı yavru karga İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürlüğü'ne sığındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçamayan yaralı yavru karga İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürlüğü'ne sığındı. Gazeteciler yaralı kargayı muhafaza altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

İHA Aydın Bölge Müdürlüğü personeli bürolarında çalıştıkları sırada balkon demirlerine konan yavru kargayı fark etti. Uzun süre yerinde kıpırdamadan duran karganın uçamadığını gören gazeteciler balkona çıkarak sevimli kargaya yardım elini uzattı. Yavru karga kutu içerisinde muhafaza altına alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Kısa süre içerisinde İHA Aydın Bölge Müdürlüğü'ne gelen ekipler yavru kargayı teslim alarak gerekli kontrollerin yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Yavru karganın burada gerekli kontrollerin yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - AYDIN

Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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