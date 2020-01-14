Uçamayan şahin tedaviye alındı
Haberler » Güncel » Uçamayan şahin tedaviye alındı - Haber

Uçamayan şahin tedaviye alındı

Konya'da milli parklar görevlileri uçamayan şahine yardım eli uzattı.

14.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:18
Uçamayan şahin tedaviye alındı

'da milli parklar görevlileri uçamayan şahine yardım eli uzattı.

Alınan bilgiye göre, 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan ilçesinde hareketsiz halde gördükleri uçamayan bir şahin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, uçamayan şahinin hasta olduğunu belirledi.

Şahin tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler