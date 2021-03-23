Uçamayan leylek tedavi altına alındı
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Uçamayan leylek tedavi altına alındı

23.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:20
Uçamayan leylek tedavi altına alındı

Sarayköy'de uçamadığı görülen leylek, Sarayköy Belediyesi Veteriner Hekimi Ayşe Özsoy tarafından muayene edildi.

Sarayköy'de uçamadığı görülen leylek, Sarayköy Belediyesi Veteriner Hekimi Ayşe Özsoy tarafından muayene edildi. Güçsüz kaldığı için uçamadığı belirlenen leylek tedaviye alındı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler Denizli'nin Sarayköy ilçesine gelmeye başladı. Sarayköy'ün Tırkaz Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamadığı görülen leyleğin durumu Sarayköy Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bildirildi. Belediye ekipleri tarafından teslim alınan leylek, Veteriner Ayşe Özsoy tarafından muayene edildi.

Güçsüz kaldığı için uçamadığı belirlenen leylek Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılacak tedavinin ardından doğaya geri salınacak. - DENİZLİ

Uçamayan leylek tedavi altına alındı
Uçamayan leylek tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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