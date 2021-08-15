Uçamayan leyleği besleyip yetkililere teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçamayan leyleği besleyip yetkililere teslim etti

Uçamayan leyleği besleyip yetkililere teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir kişi bulduğu uçamayan leyleği bir süre besledikten sonra tedavisi için yetkililere teslim etti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir kişi bulduğu uçamayan leyleği bir süre besledikten sonra tedavisi için yetkililere teslim etti.

Çelikhan ilçesinin Bılkık mevkiinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan leyleği fark eden Mikail Ünlü isimli bir vatandaş, leyleği alarak kontrol etti. Leyleğin uçamadığını ve hasta olduğunu fark eden Mikail Ünlü durumu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Hayvanın tarım arazilerinde kullanılan ilaçlardan etkilendiğini düşünen Mikail Ünlü, leyleğe ayran ve su verdi. Yetkililer gelene kadar hayvanı besleyen Ünlü, hayvanın yavaş yavaş kendisine geldiğini fark etti. Bir süre sonra gelen Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri leyleği teslim aldı. - ADIYAMAN

Uçamayan leyleği besleyip yetkililere teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Alişan Kibariye Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçamayan leyleği besleyip yetkililere teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:27:29. #1.15#

title