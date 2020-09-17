Uçamayan kuzguna evini açtı
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Uçamayan kuzguna evini açtı

Uçamayan kuzguna evini açtı Karabük'te, yürüyüş yapan memur emeklisi Nahit Yıldız(63), uçamayan yaralı kuzgunu besleyip ve su verdikten sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.

17.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:34

Uçamayan kuzguna evini açtı

KARABÜK - Karabük'te, yürüyüş yapan memur emeklisi Nahit Yıldız(63), uçamayan yaralı kuzgunu besleyip ve su verdikten sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.

Sol kanadı kırık olduğu belirlenen kuzgun, tedaviye alındı.

Kayabaşı Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde sabah saatlerinde spor amaçlı yürüyüş yapan memur emeklisi Nahit Yıldız, uçamayan kuzgunu fark etti. Kuzgunu yakalayan Yıldız, evine götürüp su ve yem verdi. Yıldız, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ni arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, kuzgunu alıp veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kuzgunun sol kanadının kırıldığı tespit edildi. Kuzgun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.

Nahit Yıldız, her sabah yürüyüş yaptığını ve sabahki yürüyüşünde Kuzgun kuşunu fark ettiğini söyleyerek, " Alıp evime getirdim. Baktım kanadı kırılmış. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ni arayarak kuşu kendilerine teslim ettim. İnşallah gerekli tedavisinin ardından kuzgun eski sağlığına kavuşur. Yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Uçamayan kuzguna evini açtı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - YASİN ERDEM
YASİN ERDEM
IHA Editörü
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