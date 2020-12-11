Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
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Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı

11.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:11

Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı Amasya'nın Suluova ilçesinde bir güvercin belediye binasına sığındı.

Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir güvercin belediye binasına sığındı.

Koridorda dolaşan güvercini tutarak bir süre inceleyen santral görevlisi uçamadığını fark edince durumu telefonla Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine bildirdi.

Güvercinin beslenip tedavisinin yapılması sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, duyarlı personelini tebrik etti.

Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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