Uçamayan Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti
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Uçamayan Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti

Kayseri'de yaşayan Sadettin Kuzucular, sıcak havada bunalan ve baygınlık geçiren Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti.

Uçamayan Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti
27.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:32

Kayseri'de yaşayan Sadettin Kuzucular, sıcak havada bunalan ve baygınlık geçiren Ebabil kuşunu Hayvan Ambulansı'na teslim etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle semtinde oturan Sadettin Kuzucular, sabah saatlerinde evin bahçesinde uçamayan bir kuş buldu. Kuşa su ve yiyecek vererek kendine gelmesini sağlayan Kuzucular, "Evimizin bahçesine düşmüştü. Gagasında ve ayaklarında bir şeyler vardı onları temizledik. Uyuyor haldeydi, su ve yiyecek verdik. Biraz gözlerini açtı ve şu anda iyi durumda. Geçen yıl da yine böyle bir kuş bularak Hayvan Ambulansı'na teslim etmiştik" dedi.

Kuzucular, "Bu kuşu Hayvan Ambulansı'na teslim edeceğiz. Uçamıyor, yavru olduğunu düşünüyoruz. Su içiyor yem yemiyor. İnternet ortamında araştırdık yerde pek olmayan bir kuş türü olan Ebabil olduğunu öğrendik" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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