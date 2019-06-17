Uçal son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Burhaniye Yelken Kulübü Başkanı Cahit Uçal, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Burhaniye Yelken Kulübü Başkanı Cahit Uçal, son yolculuğuna uğurlandı.
Burhaniye Yelken Kulübü lokalinde kalp krizi geçiren 2 çocuk babası Cahit Uçal (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koca Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Uçal, Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda yakını katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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