Uçaktan uyuşturucu atmışlardı: 3 ilde 9 gözaltı
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Uçaktan uyuşturucu atmışlardı: 3 ilde 9 gözaltı

Kırklareli ile Bulgaristan sınırı arasında geçtiğimiz aylarda uçaktan bavullarla atılan uyuşturucuyla ilgili jandarma İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 11 ayrı adreste gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Uçaktan uyuşturucu atmışlardı: 3 ilde 9 gözaltı
02.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:28

Kırklareli ile Bulgaristan sınırı arasında geçtiğimiz aylarda uçaktan bavullarla atılan uyuşturucuyla ilgili jandarma İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 11 ayrı adreste gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarılırken suç örgütünün adreslerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 125 adet tabanca mermisi ve çok sayıda cep telefonu ile sim kart ele geçirildi.

Kırklareli'nin Dolhan Köyü'nde 21 Ocak tarihinde küçük bir uçaktan atılan sır uyuşturucu maddelerle ilgili yeni gelişme yaşandı. O tarihten bu yana soruşturmayı derinleştiren Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli ve Edirne'de yapılan araştırmalar neticesinde kişilerin suç işlemek amacıyla örgüt kuymak suçu kapsamında teknik ve fiziki takibine başladı.

Düğmeye basıldı

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ekipleri 2 Haziran tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Bu sabah İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eş zamanlı olarak 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Evleri cephanelik gibi

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinden çıkanlar ise şok etkisi oluşturdu. Adreslerde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet şarjör, 125 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin ABD Doları, 1 adet Bulgaristan ülkesi banka kartı, 1 adet Bulgaristan ülkesi kimlik kartı, 11 adet cep telefonu ve 13 adet sim kartı ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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