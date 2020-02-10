Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı
Haberler » Güncel » Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı - Haber

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Ukrayna'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi.

10.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:53
Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adam, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın kentinden, başkent 'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi. Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kargaşa anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Yolcuların birbirlerine bağırmaları-Alkollü adamın diğer yolcular tarafından çekilmesi-Yolcuların adama yumruk atmaları

-Güvenlik görevlisinin adamı çıkarması


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler