Uçaktan düşen iki Afgan'ın kardeş oldukları ortaya çıktı
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Uçaktan düşen iki Afgan'ın kardeş oldukları ortaya çıktı

Uçaktan düşen iki Afgan'ın kardeş oldukları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak için ABD uçağına tutunup metrelerce yükseklikten yere düşen 2 Afgan kardeşin ailesi, gençlerden yalnızca birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak için ABD uçağına tutunup metrelerce yükseklikten yere düşen 2 Afgan kardeşin ailesi, gençlerden yalnızca birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen yüzlerce Afgan Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Ülkeden kaçmak için canlarını hiçe sayan iki kişi, havalimanından kalkan ABD askeri kargo uçağına tutunmuş ve uçak havalandıktan sonra metrelerce yükseklikten yere düşmüştü. Hayatını kaybeden Afganların kimlikleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberde, hayatını kaybedenlerin 17-16 yaşlarındaki iki erkek kardeş oldukları belirtildi. Ailelerinin güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerekçesiyle gençlerin isimlerinin açıklanmadığı kaydedildi.

Gençlerin ABD basınına konuşan akrabalarından biri yaptığı açıklamada, kardeşlerden yalnızca birinin cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Bacakları ve kolları gitmişti. Onu kendim geri getirdim" dedi.

Her iki çocuğun da 20 bin kişinin Kanada veya ABD'ye götürüleceğine ilişkin haberleri duyduktan sonra havaalanına gitmek için evden ayrıldığını ifade eden aile yakını, kimseye söylemeden kimliklerini alıp evden çıktıklarını söyledi. İsmini açıklamayan aile yakını, küçük kardeşin bedeninin hala bulunamadığını ancak bulmayı umduklarını belirtti. Bir başka aile yakını ise gençlerin annesinin üzgün olduğunu üzüntüden rahatsızlandığını ifade etti. Aile üyesi, "Herkes kaçmaya çalışıyor. Taliban'dan korkuyorlar, insanları öldürüyorlar" dedi.

Hayatını kaybeden gençlerin 6 kardeş olduğu öğrenildi.

Uçaktan düşen genç milli futbolcunun son paylaşımı ortaya çıktı

Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu doğrulamıştı. Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin 19 yaşındaki milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu. Anwari'nin sosyal medya hesabındaki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullanmıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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