Uçaktaki "Millet Kıraathanesi"Nde Bayram Yoğunluğu

Kastamonu Belediyesi tarafından millet kıraathanesine dönüştürülen eski uçak, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor.



Hurdaya çıkarılan Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, geçtiğimiz yıllarda Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi. Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi.

Kastamonu Belediyesince yaklaşık bir ay önce millet kıraathanesi olarak hizmete açılan ve 6 personelin görev yaptığı uçak, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin tercihlerinin başında yer aldı.

Millet kıraathanesini ziyaret eden Ertan Özcan, Ankara'dan geldiğini, eşinin Kastamonulu olduğunu, bu nedenle bayramı Kastamonu'da geçirdiklerini söyledi.

Millet kıraathanesini çok beğendiğini dile getiren Özcan, "Kastamonu'da uçağın millet kıraathanesi olduğunu gördük. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Fotoğraf çektirdik. Birçok anımız oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sakarya'dan gelen Önder Artuksi ise Kastamonu'da görülmesi gereken birçok yer olduğuna işaret etti.

Millet kıraathanesinin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Artuksi, "Millet kıraathanesi çok güzel. Gezilecek görülecek bir mekan. Çocuklarımla geldim. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

7 yaşındaki Suat Can Artuksi de millet kıraathanesinin sessiz olduğunu, burada kitap ve gazete okuduğunu söyledi.

Millet kıraathanesi 8.30 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.