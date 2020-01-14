Uçakta sürpriz karşılaşma

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:41

'Baba Parası' oyuncuları, Avrupa turnesi dönüş uçağında; Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızla karşılaştı. Aynı uçakla İstanbul'a dönen Murat Cemcir, Ahmet Kural, Yağmur Tanrısevsin ve 'Filenin Sultanları' gökyüzünde şarkılı eğlenceli kutlama yaptı.





MURAT CEMCİR'DEN FİLENİN SULTANLARINA ÖZEL ŞARKI





Dönüş uçağında 'Filenin Sultanları' ile karşılaşan Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, milli gururlarımızı tebrik etmek için yanlarına gitti. Milli voleybolcularımızı tebrik eden oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti. 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, 'Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, 'File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularımıza şarkı söyledi.





KAHKAHA VE EĞLENCE EKSİK OLMADI





Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filminin Avrupa galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla Almanya, Belçika ve Hollanda'da bulunan 5 ayrı şehirde gerçekleşti. Filmin oyuncuları, başarı ve kahkaha dolu turnenin dönüş uçağında, kazandıkları zaferle tüm Türkiye'yi gururlandıran 'Filenin Sultanları' ile karşılaşınca olanlar oldu. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı dönüş yolculuğu, yerden binlerce kilometre yüksekte adeta zafer kutlamasına dönüştü.





Sevilen oyuncu kadrosu bir arada!





Selçuk Aydemir imzalı Baba Parası'nda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol alıyorlar. TR 40 33 Productions imzalı Baba Parası 1 Ocak'ta vizyondaki yerini aldı.



