Uçakta rahatsızlanan vatandaşa hemşire yolcu ilk müdahaleyi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçakta rahatsızlanan vatandaşa hemşire yolcu ilk müdahaleyi yaptı

Uçakta rahatsızlanan vatandaşa hemşire yolcu ilk müdahaleyi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Elazığ'a gelmek için bindiği uçakta rahatsızlanan hastaya, yolcular arasında bulunan bir hemşire müdahale etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'dan Elazığ'a gelmek için bindiği uçakta rahatsızlanan hastaya, yolcular arasında bulunan bir hemşire müdahale etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanıp Elazığ'a doğru yola çıkan bir uçakta bulunan yolculardan biri, uçağın havalanmasından yaklaşık yarım saat sonra panik atak geçirdi. Yolcunun rahatsızlandığını gören hemşire, yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlanan kadın kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye teşekkür etti.

Uçağın inmesinin ardından kadın kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ELAZIĞ

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada

 Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title