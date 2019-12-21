Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Erdoğan İnez'in cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlara alınması ORDU - Ankara'dan Ordu'ya gelmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
21.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:20
Erdoğan İnez'in cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlara alınması ORDU - Ankara'dan Ordu'ya gelmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnez'in cenazesi, Fatsa Orta Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yeşiltepe Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: AA