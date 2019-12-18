UÇAKTA OLAY ÇIKARTAN KADIN YOLCU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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UÇAKTA OLAY ÇIKARTAN KADIN YOLCU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.

18.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:35
UÇAKTA OLAY ÇIKARTAN KADIN YOLCU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan 'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45'te Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırdı. Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.'yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------Kadının havalimanından yürüyüş detayları-Kadının kendi kendine söylenmesi-Kadının araca bindirilmesi-Genel detaylar

 


Kaynak: DHA
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