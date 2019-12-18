UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1)
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UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1)

Yüksel KOÇ/Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.

18.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:33
UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1)

Yüksel KOÇ/

Havalimanı'ndan 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.  


Kaynak: DHA
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