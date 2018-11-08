Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uçakta Neşet Ertaş Dinleyerek Çalıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun gündemine uçakta çalışırken devam etti. Çavuşoğlu, çalışma esnasında Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya türküsünü dinledi.

ÇALIŞMALARINA UÇAKTA DEVAM ETTİ

Bakan Çavuşoğlu, Japonya ve Brunei'deki temaslarının ardından Laos'a giderken, yapacağı görüşmelerle ilgili çalışmalarına uçakta devam etti.

NEŞET ERTAŞ'TAN AH YALAN DÜNYA'YI DİNLEDİ

Bakan Çavuşoğlu, uçakta çalışmasını sürdürürken Neşet Ertaş'ın Ah Yalan Dünya türküsünü dinledi. Çavuşoğlu'nun zaman zaman türküye eşlik ettiği de görüldü.