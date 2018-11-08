Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uçakta Neşet Ertaş Dinleyerek Çalıştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun gündemine uçakta da ara vermeden devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Brunei'den Laos'a giderken, Neşet Ertaş'ın 'Ah Yalan Dünya' türküsünü dinledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun gündemine uçakta çalışırken devam etti. Çavuşoğlu, çalışma esnasında Neşet Ertaş'tan Ah Yalan Dünya türküsünü dinledi.
ÇALIŞMALARINA UÇAKTA DEVAM ETTİ
Bakan Çavuşoğlu, Japonya ve Brunei'deki temaslarının ardından Laos'a giderken, yapacağı görüşmelerle ilgili çalışmalarına uçakta devam etti.
NEŞET ERTAŞ'TAN AH YALAN DÜNYA'YI DİNLEDİ
Bakan Çavuşoğlu, uçakta çalışmasını sürdürürken Neşet Ertaş'ın Ah Yalan Dünya türküsünü dinledi. Çavuşoğlu'nun zaman zaman türküye eşlik ettiği de görüldü.