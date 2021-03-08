Uçakta maske takmayan Ukraynalı sporcuların takım sorumlusuna işlem yapıldı

Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında bulunan Ukraynalı futbolcuların maske takmak istememesi üzerine uçağa polis çağrılırken takım sorumlusu hakkında da tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, THY'nin Antalya-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan Ukrayna futbol takımının sporcuları maskelerini çıkardı. Sporcular kabin ekibi tarafından uyarılmalarına rağmen maskeleri takmama konusunda ısrar etti.

Durumun kaptan pilota bildirilmesi üzerine takım sorumlusu Y.K. hakkında uluslararası uçuş kuralları çerçevesinde, "Kural tanımaz yolcu" tutanağı düzenlendi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Uçağın İstanbul Havalimanı pistine inişinin ardından kafile sorumlusu Y.K polis merkezine götürüldü.

Y.K. yapılan işlemlerin ardından kafilesiyle birlikte Ukrayna'ya gitmek üzere transfer noktasına götürüldü.

Düzenlenen tutanak da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ