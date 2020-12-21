Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

21.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:33
Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin United Havayolları'na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'nin United Havayolları'na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

United Havayolları'na ait Orlando'dan Los Angeles'a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi. Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına ansıdı.Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Engin Altay Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:39:46. #1.14#
title