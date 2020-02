Uçakta kaza öncesi ve sonrasında neler yapılmalı

08.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:04

Uçakta acil durumlara karşı yolcu hazırlığının önemine değinen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Remzi Sızan, kaza öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemleri sıraladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Remzi Sızan, uçakta acil durumlara karşı yolcu hazırlığının önemine değinerek kaza öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemleri sıraladı. Remzi Sızan dünyada havayolu taşımacılığı incelendiğinde en güvenli ulaşım araçlarından birisinin hava taşımacılığı olduğunu söyleyerek, nadiren de olsa uçak kazalarının meydana geldiğini söyledi.

"SORUMLU PİLOTUN SESLİ İKAZ VERECEK ZAMANI OLMAYABİLİR"

Öğr. Gör. Remzi Sızan, dünyadaki uçak kazaları incelendiğinde acil durumların hazırlıklı ve hazırlıksız olarak ikiye ayrıldığını dile getirdi. Hazırlıksız acil durumların genelde iniş ve kalkış esnasında meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Her uçuşun kritik on bir dakikalık süresi vardır, bu süre kalkış ve kalkıştan itibaren üç dakika, inişten önce ve inişten sonra uçak pistten ayrılana kadar sekiz dakikadır. Bu süre zarfında tüm kabin ekiplerinin ve yolcuların zihinsel ve fiziki olarak hazırlıklı olması gerekmektedir. Kalkıştan hemen sonra veya son yaklaşmada uçak pisti terk edinceye kadar her an bir acil durum oluşabilir. Bu durumda kokpitten ön ikaz yapılmadan 'Çarpmaya Hazırlıklı Olun!' ya da bu komut verilemiyorsa kemer ikaz ışıkları 'on-of-on' durumuna getirilerek yolcuya ve ekibe çarpmaya hazırlıklı olun komutu verilebilir."

'TEHLİKE!', 'ÖNE EĞİLİN!', 'DİZLERİNİZİ TUTUN!'

Hazırlıksız acil durumlarda, kabin ekiplerinin komutlarına değinen Öğr. Gör. Remzi Sızan, "Bu komut, uçak tamamen duruncaya kadar verilmeye devam edilir. Tüm yolcular dizlerini tutarak ya da kollarını çapraz yaparak başlarını emniyete almalıdırlar. Daha sonra kokpitten veya kabinden gelecek tahliye komutunu beklemeleri, tahliyeye gerek yoksa yerlerinde kalmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

GÜVENLİ UÇUŞ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Öğr. Gör. Remzi Sızan, yolcuların güvenli bir uçuş yapabilmesi için bilinmesi ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Yolcular uçağa geldiklerinde öncelikle olası bir acil durumda; özellikle gece uçuşu, elektrik kesintisi, kabinde yangın ve duman halinde kendilerine en yakın çıkışın kaç adım olduğunu belirlemelidirler.

Ağır el bagajları, tahliyeye engel olacak şekilde ayakaltında bulundurulmamalıdır.Ağır ve zarar verici el bagajları, kesinlikle başüstü dolaplarına konulmamalı ve mümkünse kargoya verilmelidir.Takside, kalkışta, düz uçuşta ve inişte her an acil bir durumun oluşabileceği unutulmamalıdır. Buna, açık hava türbülansları da dahildir.Kokpit ve kabin ekibinin verdiği tüm talimatlar; çok dikkatli izlenmeli ve dinlenmelidir.Uçak tipine ait emniyet kartları mutlaka incelenmeli, hangi çıkışların yakın olduğu bilinmelidir. Acil çıkış pencerelerinin ve kapılarının nasıl açıldığı mutlaka öğrenilmelidir.Kemer ikaz ışıkları yandığında, yolcuların kemerlerini bel seviyelerinde bağlamaları ve bir kaç defa açma kapama provalarını yapmalarını, kemer tokalarının görünür şekilde olmaları, içe doğru dönük bağlamamalarını öneriyoruz.Bebekli yolcuların mutlaka bebek can yeleği ve bebek kemeri istemeleri, kemerlerin nasıl açılıp kapandığını öğrenmeleri gerekmektedir. Bebeklerin ayakları koridor tarafında tutulmalı ve başları anne tarafından muhafaza edilmelidir.Bebekli ve çocuklu yolcuların başlarını desteklemek için kabin ekibinden yastık ve battaniye istemeleri gerekmektedir.Her yolcu kendi can yeleğinin yerinde olup olmadığını kontrol etmelidir.Acil çıkışta oturacak yolcuların, acil çıkış talimatlarını iyice öğrenmelerini,sözlü geri bildirim yapmalarını, bu yeterliklere sahip değillerse mutlaka yerlerinin değiştirilmesini talep etmeleri gerekmektedir.Her iniş kalkışta yolcuların üzerlerindeki sivri cisimleri çıkarmaları ve koltuk ceplerine koymaları, yaka ve kravatlarını gevşetmeleri gerekmektedir.Gece ve gündüz uçuşlarında taksi kalkış inişlerde uçak pisti terk edinceye kadar kesinlikle uyulmamalıdır.Cam kenarlarında veya kanat üstü çıkışlara yakın oturan yolcularımız dış şartlarda olağan dışı ya da şüpheli bir durum gördüklerinde derhal en yakın kabin görevlilerine haber verilmelidir.Koltuk masalarının mutlaka kapalı olması, eğer kapanmıyorsa mutlaka yer değiştirmeleri gerekmektedir.Özellikle acil çıkışlardaki monitörlerin kapalı olduğundan emin olmaları gerekmektedir.Kabin ekibinin yaptığı demolar başından sonuna kadar izlenmelidir.Pusetli bebeklerin yüzlerinin anneye dönük şekilde oturtulmaları ve başlarının yastık ve battaniyeyle desteklenmesi gerekmektedir.Düz uçuşta türbülans durumlarında ayakta ve tuvaletlerdeki yolcuların derhal yerlerine dönüp kemerlerini bağlamaları, çok şiddetli açık hava türbülanslarını oluşabileceğinin hatırlanması gerekmektedir.Düz uçuşta her hangi bir basınç kaybında mutlaka en yakın koltuğa oturup kemer bağlanmalı; oksijen akışı başlatıldığında öncelikle en yakın maskeyi yolcunun kendisine takması daha sonra çocuğunun maskesini takması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle ani basınç boşalmalarında yüksek irtifalı uçuşlarda şuur kaybı süresinin çok kısa olduğu unutulmamalıdır.

Gece uçuşlarında her hangi bir tahliye durumunda yolcuların gözlerinin dış şartlara alışık olabilmesi için göz alıcı okuma ışıklarını mümkünse kullanmamalarını öneriyoruz.Acil durumları göz önünde bulundurarak, emniyetli ve sağlıklı uçuşların yapılabilmesi için zihinsel ve fiziksel hazırlıkların her zaman faydalı olacağını düşünen Öğr. Gör. Remzi Sızan, "Bizler İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak tüm yolcularımıza emniyetli ve keyifli uçuşlar dileriz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.Yolcuların da eğitimlerle bilinçlendirilmesi gerektiğine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, "Uçuş öncesinde, esnasında yolcuların nasıl davranmaları gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bizler gerek üniversite bünyesinde öğrencilerimize, gerek Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile bu eğitimleri veriyoruz. Ayrıca yaşanan kazalarla da uçuş korkusu edinen kişilerle ve bu travmaları üzerlerinden atmak isteyenlere de gerekli desteğin ve eğitimin verilmesi gerekiyor. Unutulmamalı ki, uçaklar hala dünyanın en güvenilir ulaşım aracı" dedi.



Kaynak: DHA