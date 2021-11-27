Uçakta kalp krizi geçiren yolcuya doktorlar müdahale etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini yapan uçağında kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi, uçakta bulunan 3 doktor yaptı.

Edinilen bilgiye göre dün, İstanbul'dan Antalya'ya giden THY uçağının havalanmasından kısa süre sonra yolculardan Salih Uyguner rahatsızlanarak durumu kabin ekibine bildirdi.

Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kaptan pilot anons yaparak uçakta doktor olup olmadığını sordu. Anons üzerine uçakta bulunan 3 doktor kalp krizi geçiren yolcunun yanına gitti.

Durumu giderek ağırlaşan yolcuya 3 doktor müdahale etti. Kaptan pilot da Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek hastanın durumu hakkında bilgi verdi ve park yerine ambulans istedi.

Uçağın Antalya Havalimanı'na inmesinin ardından Salih Uyguner, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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