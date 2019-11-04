Uçakta gösterdiği filmin sevişme sahnesini sansürleyen Delta tepkiler üzerine geri adım attı

04.11.2019 07:24

Amerikan Delta Hava Yolları şirketi, tepkiler üzerine sevişme sahneleri ile eş cinsel ifadelerin geçtiği 'Rocketman' ve 'Booksmart' filmlerinin 'sansürlü' versiyonlarını kaldırarak yerine orijinal versiyonlarının gösterileceğini açıkladı.



Şirket daha önce 2019 yapımlı Booksmart filminde yer alan iki kadının sevişme sahnesinin yanı sıra bazı LGBT ifadeleri ile 'vajina' ve 'lezbiyen' kelimelerinin çıkarıldığı versiyonu uçaklarında hizmete sunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle