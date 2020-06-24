Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı'nın yargılandığı davada istenen Adli Tıp Kurumu dosyaya girdi.

Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu
24.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:55

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı'nın yargılandığı davada istenen Adli Tıp Kurumu dosyaya girdi. Raporda, Deliormanlı'nın ceza ehliyetinin olmadığı kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla Nikar Deliormanlı'nın(57) yargılandığı davada mahkeme, sanığın ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti.

ATK: "Sanığın ceza sorumluluğu yok"

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, yargılamayı yapan Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Nikar Deliormanlı'nın 24 Şubat ve 28 Şubat tarihleri arasında muayenesinin yapıldığının belirtildiği raporda, söz konusu suçta kendisinde tespit edilen eksitasyon tablosunun önemli derecede rol oynadığı belirtildi. Deliormanlı'nın 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna karşı ceza sorumluluğunun olmadığı aktarıldı.

Rapora ilişkin konuşan Nikar Deliormanlı'nın avukatı Merve Türkmen Kaplan, "Önümüzdeki duruşmada müvekkilin ceza sorumluluğunun olmadığı yönünde karar almayı bekliyoruz" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları'na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı. Sanığın, "Ben FETÖ'cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ'cüyüm, FETÖ'cü, FETÖ'yü istiyorum" şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediği kaydedildi.

Deliormanlı'nın, "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olayın ardından tutuklanan Deliormanlı, davanın 27 Şubat 2020 tarihli celsesinde tahliye edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş Haber
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu Burcu Esmersoy
Spor Alper Ulusoy Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Uçakta 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:03:05. #1.15#
title