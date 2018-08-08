Uçakta Doğan Bebek 18 Yaşına Girdi

Türk Hava Yolları ve Alman Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, Antalya'dan Nürnberg'e gerçekleştirdiği sefer sırasında dünyaya gelen kız bebek 18 yaşına girdi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, doğum günü vesilesiyle anne Stephanie ile kızı Jasmine Eiser'e, Türkiye'de bir hafta sonu tatili hediye edildi. Türkiye'ye gelen Jasmine ve annesi Stephanie Eiser'e en büyük sürpriz ise 18 yıl önce dünyaya geldiği uçuşun kaptan pilotu Hasan Tatar ile tekrar uçmak oldu.

Karşısında Kaptan Tatar'ı gören anne ile kızı büyük sevinç yaşadı.

Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Jasmine Eiser, geziden çok keyif aldığını belirterek, "Bu muhteşem hediye bana tam bir sürpriz oldu. Çok özel bir doğum günü geçirdim. Deniz ve kumun keyfini çıkardık." ifadelerini kullandı.

Anne Stephanie Eiser, doğumun gerçekleştiği uçuşa ilişkin, "Herkes gayet sakindi ve ne yapmaları gerektiğini kesinlikle biliyorlardı. Şansıma uçakta bir jinekolog bile vardı. Doğuma yardım etti." dedi.