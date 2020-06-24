UÇAKTA, 'BEN FETÖ'CÜYÜM UÇAĞI PATLATACAĞIM' DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADININ DAVASI
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UÇAKTA, 'BEN FETÖ'CÜYÜM UÇAĞI PATLATACAĞIM' DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADININ DAVASI

ADLİ TIP 'CEZAİ SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI' YÖNÜNDE RAPOR VERDİHaber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAAdli Tıp Kurumu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım"...

UÇAKTA, 'BEN FETÖ'CÜYÜM UÇAĞI PATLATACAĞIM' DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADININ DAVASI
24.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:14

-ADLİ TIP 'CEZAİ SORUMLULUĞUNUN  OLMADIĞI' YÖNÜNDE RAPOR VERDİ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Adli Tıp Kurumu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile yargılanan Nikar Deliormanlı'nın 'cezai sorumluluğunun olmadığını' belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan uçağa bindikten sonra, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği iddiası ile yargılanan Nikar Deliormanlı hakkındaki rapor mahkemeye ulaştı. 

ADLİ TIP: CEZAİ SORUMLULUĞU YOK

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda,  Nikar Deliormanlı'nın 24 Şubat ve 28 Şubat arasında muayenesinin yapıldığı belirtildi. Raporda, "Dava dosyasının tetkikinde mezkur suçta, kendisinde tespit edilen eksitasyon tablosunun önemli derecede rol oynadığının anlaşıldığı, bu duruma göre Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019 tarihinde 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna karşı ceza sorumluluğunun olmadığı" belirtildi. Deliormanlı'nın Avukatı Merve Türkmen Kaplan, "Önümüzdeki duruşmada 'müvekkilin cezai sorumluluğunun olmadığı' yönünde karar almayı bekliyoruz" dedi. 

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı'nın, 9E koltuğuna oturduktan sonra, "Ben FETÖ'cüyüm, 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa bende onu yapacağım. Canlı bomba şimdi" cümlelerini sarf ettiği belirtiliyor. Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

YAKLAŞIK 70 GÜN TUTUKLU KALMIŞTIOlaydan hemen sonra tutuklana Nikar Deliormanlı, 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

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-ARŞİV


Kaynak: DHA

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