Uçaklarda Elektronik Eşya Yasağının Kaldırılması

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının uygulandığı 102 gün boyunca bu ülkeye gerçekleştirilen bin 87 seferde, toplam 81 bin 736 cihazın kapılarda yolculardan tek tek teslim alınarak korunaklı bagajlarda özenle taşındığını bildirdi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ABD uçuşlarındaki söz konusu yasağın bu sabah itibarıyla sona erdiği belirtildi.



Açıklamada, 25 Mart'tan bu yana ABD uçuşlarında elektronik cihazların uçak kabinine alınmasına ilişkin yasağın kaldırılmasının ardından bugün Atatürk Havalimanı'ndan THY'nin "TK-3" sefer sayılı uçağı ile saat 06.45'te New York John F. Kennedy Havalimanı'na seyahat eden yolcuların elektronik cihazlarını yanlarına alarak uçağa bindiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı da "102 gün boyunca ABD'ye gerçekleştirilen bin 87 seferde, yasak kapsamında toplam 81 bin 736 cihaz, gatelerde (kapı) yolcularımızdan tek tek teslim alınarak, korunaklı bagajlarda özenle taşındı. Bu cihazların yüzde 75'i laptop ve tabletti. Yüzde 25'i ise kamera, fotoğraf makinesi, GPS, kindle gibi cihazlardan oluştu. Bu vesileyle operasyonun yürütülmesinde son derece hassasiyet ve görev bilinci ile hareket eden ilgili tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim." değerlendirmesinde bulundu.