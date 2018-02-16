Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki Terör Hedeflerini Vuruyor
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Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki Terör Hedeflerini Vuruyor

Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki terör hedeflerini vuruyorKİLİS - Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz Bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki terör hedeflerini vuruyor

KİLİS - Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz Bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis'in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesindeki Zeytunak'ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat 17.30'da başladı.

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