Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki Terör Hedeflerini Vuruyor
Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki terör hedeflerini vuruyorKİLİS - Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz Bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.
Uçaklar Şeyh Horoz Bölgesindeki terör hedeflerini vuruyor
KİLİS - Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Şeyh Horoz Bölgesindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu.
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve obüsler Kilis'in karşısında bulunan Şeyh Horoz Bölgesindeki Zeytunak'ın çevresindeki PKK/YPG/PYD terör örgütüne ait hedefleri vurdu. Bombardıman saat 17.30'da başladı.