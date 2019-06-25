Uçaklar 'ölüm manevrasında' mı çarpıştı

ALMANYA iki askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesinin şokunu yaşıyor. Dün Rostock kenti yakınlarında Laage askeri üssünden havalanan üç Eurofighter uçağından ikisi havada çarpışarak düştü. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'nin göller bölgesinde meydana gelen kazayı, üçüncü uçağın pilotu görmüş, göl kenarındaki tatilciler de olaya tanık olmuştu. Havada çarpıştıktan sonra alev alan iki uçak birbirinden 10 km uzaklıkta Jabel ve Nossentiner Hütte yakınlarında ormanlık alana düştü. Pilotlardan biri sağ kurtulurken, ikinci pilot hayatını kaybetti. Paraşütle bir ağacın tepesinde asılı kalan pilotu, itfaiye ekibi merdivenle kurtardı. Yaralı olan pilot hastaneye kaldırıldı. Pilotun şoka girdiği ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Uçakların düşüş nedenini araştırmak için kaza bölgesi abluka altına alınarak inceleme başlatıldı. Olaya Alman Ordusu Uçuş Güvenliği birimi el koydu ve soruşturma başlattı. İnceleme ve uçakların parçalarını arama işlemlerine pazartesi gecesi de projektörlerle devam edildi. Alman Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü, kaza yerinde 300 civarında askerin görev yaptığını açıkladı. Sözcü, kazaya açıklık getirecek olan kara kutunun bulunup bulunmadığı konusunda ise bir açıklama yapmak istemedi. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenliği komutanının da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiği belirtildi.

'AIR COMBAT MANEVRASI'

Genelkurmay Başkanlığı'nın kazayla ilgili parlamentoya verdiği bilgiye göre iki uçak 'hava manevrası' eğitimi yaparken 'çarpışma' sonucu düştü. Üç Eurofighter savaş uçağı pazartesi saat 14.00 sıralarında Rostock-Laage Hava Üssü'nden 'Air-Combat Manevrası' tatbikatı için kalkış yaptı. 'Air-Combat Manevrası'nda iki jet, düşman rolündeki üçüncü jeti kovalıyor ve onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Manevra gerçek düşman uçağını kovalarmış gibi yapılıyor ve üçüncü jetin peşindeki iki jet sık sık yer değiştiriyor. Bunu yaparken pilotların, iki uçağın çarpışmaması için birbiriyle bağlantı içinde olması ve bu anı çok iyi planlaması gerekiyor. Ancak dünkü tatbikatta iki uçağın plotu bunu başaramadığı ve o anda birbiriyle çarpıştığı düşünülüyor. Tam düşüş nedeninin açıklığa kavuşması için ise kara kutunun incelenmesi gerekiyor.

SOL PARTİ: YASAKLANSIN

Kazanın Alman Hava Kuvvetleri'nde uzun süredir yaşanmayan en ağır kaza olduğu vurgulandı. Uçak kazası siyasette de yoğun tartışmaya yol açtı. Hükümetin büyük ortağı CDU Savunma Politikaları Sözcüsü Henning Otte, kazayı trajik bir olay olarak niteledi. Otte, Eurofighter tipi savaş uçaklarının ve Alman pilotlarının çok iyi olduklarını, ancak eğitim uçuşları için daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini söyledi. Sol Parti ise eğitim uçuşlarının yasaklanmasını istedi.