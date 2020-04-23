Uçak Yolculukları için Yeni Koltuk Tasarımı Geliştirildi
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Uçak Yolculukları için Yeni Koltuk Tasarımı Geliştirildi

Pandemi haline gelen ve bütün dünyanın savaştığı koronavirüs, hayatı tamamen etkisi altına aldı. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında hükümetler pek çok alanda sosyal kısıtlamalara gitmek durumunda kaldı, vatandaşlar karantina altına alındı.

23.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:26
Uçak Yolculukları için Yeni Koltuk Tasarımı Geliştirildi

Pandemi haline gelen ve bütün dünyanın savaştığı koronavirüs, hayatı tamamen etkisi altına aldı. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında hükümetler pek çok alanda sosyal kısıtlamalara gitmek durumunda kaldı, vatandaşlar karantina altına alındı. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında ise havayolu şirketleri geliyor.

Vaka sayılarının düşmesiyle, bazı hükümetler kısıtlamaları kaldırabileceklerini açıklarken, virüsten en çok etkilenen havayolu şirketlerinin normal hayata dönmede nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İtalyan Aviointeriors firması tarafından koronavirüs salgını sonrası uçak seyahatlerini daha güvenli kılmak amacıyla bir koltuk tasarımı geliştirildi.

Geliştirilen koltuk tasarımı, koronavirüsten korunmak için dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe kuralını baz alarak tasarlandı. Yolcular arasında cam bölme kullanılırken, her yolcunun farklı yönlere bakması sağlanıyor. Yani kimse yüz yüze gelmiyor. "Janus" isimli koltuk tasarımı koronavirüsü sonrası uçakla seyahat etmek zorunda kalan kişiler için bir nebze de olsa rahatlık sağlayacak gibi görünüyor.

Koronavirüs Nedeniyle Uçak Koltukları Değişiyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 180.000'i geçmiş durumda, vaka sayısının ise 2 milyon civarında olduğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir etkiye sahip olan virüs salgını sonrasında, hayatın tekrar nasıl normale döneceği hükümetler arasında konuşulmaya başlandı.

Karantina nedeniyle çoğu firma faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı ya da personeller evden çalışmaya başladı. Bu durum ekonomiyi de ciddi anlamda etkiledi. Kötüye giden ekonomiye dur diyebilmek için hükümetler biran evvel koronavirüs önlemlerini gevşetebilmenin ve normal hayata dönebilmenin yollarını arıyor.

Bu esnada büyük firmalar da normal hayat dönme sürecinde halka destek olabilmek için çeşitli tasarımlar geliştiriyor. Koltuk tasarım firması Aviointeriors'da bu firmalardan bir tanesi. Sunduğu yeni nesil uçak koltuğu tasarımıyla, virüs sonrasında seyahat etmek zorunda kalan kişileri kısmen de olsa güvende hissettirecek gibi görünüyor.

Kaynak: Tamindir

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