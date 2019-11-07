Uçak yolcuları tren mağduru oldu

07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:38

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde TCDD 'ye ait tren seferlerinin yeni düzenlemesine göre 13.25'de Zonguldak'tan hareket eden tren, Havaalanı durağında durmadan güzergahında devam ediyor.



Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanına, TCDD tarafından havaalanı yolcusu ve yakınları için tren durağı yapıldı. Belirli periyot saatlerinde geçen tren seferlerinden sadece 14.30 'da geçen trenin yeni uygulanan saatler yüzünden Havalimanı durağında duramıyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları( THY) 12.30' da İstanbul-Zonguldak, 14.45' de ise Zonguldak-İstanbul seferine tren ile gelmek zorunda olan yolcular ve yakınları mağdur olduklarını belirtti. Ayrıca Havaalanı çevresinde ikamet eden vatandaşlar da yeniden düzenlenen tren saatlerine tepki gösterdi. Havaalanı yolcusu için ve çevresinde bulunan mahalle için yapılan durağın, yolcu olsa da olmasa da trenin durağında durması gerektiğini belirten vatandaşlar TCDD'dan bu konu için destek istediklerini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA