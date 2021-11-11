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Son dakika haber... Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslar ile bu yıl yurt içinde 3 bin 629, yurt dışına 1, yurt dışından Türkiye'ye 148 hasta taşındığını duyurdu.

Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslar ile bu yıl yurt içinde 3 bin 629, yurt dışına 1, yurt dışından Türkiye'ye 148 hasta taşındığını duyurdu.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans filosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşım açıklama yaptı. Bakan Koca, ilk paylaşımında 'Hava ambulans filosu saniyeler için uçar' notuyla uçak ve helikopterlerle hasta taşınırken çekilen fotoğrafları paylaştı. Koca ikinci paylaşımında ise "Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Hava ambulans filosundan görseller

Haber :  ANKARA,


Son dakika haber... Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı

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